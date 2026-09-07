Переговори в Москві та Києві дали результат: Віткофф розкрив наступний крок

Стів Віткофф / © Associated Press

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Американська делегація відвідала Москву та Київ для обговорення шляхів завершення російсько-української війни. За словами спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, переговори дали «суттєвий прогрес», зокрема в плануванні нових тристоронніх зустрічей.

Про це Віткофф написав у соціальних мережах.

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«За вказівкою президента Трампа, переговірники Сполучених Штатів відвідали Москву та Київ, щоб сприяти подальшому діалогу для припинення російсько-української війни», — зазначив він.

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За словами спецпредставника, перед поїздкою російська та українська сторони домовилися про триденну заборону обстрілів, щоб забезпечити проведення переговорів.

У Москві та Києві Віткофф, Джаред Кушнер і представники Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів США зустрілися з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Американська делегація обговорила з кожною стороною пропозиції іншої.

У Києві до переговорів також долучилися радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

«Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо планування додаткових тристоронніх переговорів», — заявив Віткофф.

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Він додав, що президент США Дональд Трамп працює над припиненням війни та досягненням тривалого миру.

Переговори у Києві — що відомо

Нагадаємо, 6 вересня представники Дональда Трампа перебували в Києві, де обговорювали шляхи завершення війни Росії проти України. За словами Володимира Зеленського, він провів два двосторонні раунди переговорів із делегацією США та один багатосторонній — за участю радників із національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

Сторони обговорили гарантії безпеки, економічну підтримку України, постачання необхідних засобів ППО та пакет допомоги напередодні зими. Після зустрічей Україна, США та європейські партнери домовилися продовжити переговори.

У Білому домі зустрічі назвали «змістовними» та повідомили, що найближчими тижнями планують оголосити про подальший розвиток переговорного процесу за участю США, Росії та України.

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Того ж дня Стів Віткофф і Джаред Кушнер зробили перші заяви за підсумками переговорів щодо завершення війни.

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