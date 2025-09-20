Переговори в Нью-Йорку: Єрмак розповів, що готує Україна

Андрій Єрмак / © ТСН

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову з виконувачем обов’язків радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо. Переговори відбулися напередодні зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, а їхньою головною темою стала підготовка безпекових гарантій для України та розширення співпраці.

Про це він повідомив в Telegram.

Андрій Єрмак повідомив, що під час розмови він подякував американській стороні за послідовну підтримку, яка допомагає Україні протистояти російській агресії. Основна увага була приділена обговоренню майбутніх безпекових гарантій.

Крім того, сторони обговорили розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах.

Як зазначив Андрій Єрмак, вони з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка має відбутися в Нью-Йорку. Ця зустріч розглядається як частина «постійного діалогу двох лідерів», який спрямований на досягнення «справедливого миру».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку планує підняти тему гарантій безпеки для України. За його словами, йдеться про вже підготовлену основу домовленостей, яку напрацювала Європа з урахуванням ключової ролі Сполучених Штатів.

Президент також окреслив план свого перебування у Нью-Йорку. Він візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН, де відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією. Участь у ньому підтвердили 38 делегацій. Окремо запланована робота Кримської платформи у широкому форматі за участю близько 30 країн.

Крім того, Зеленський матиме низку двосторонніх зустрічей, зокрема з представниками бізнесу, технологічного сектору та оборонної сфери. Передбачена й велика економічна зустріч. Також у планах — переговори з президентом США та ймовірна зустріч перших леді України і Сполучених Штатів, яка буде присвячена гуманітарним питанням, зокрема темі дітей.