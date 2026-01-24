ТСН у соціальних мережах

Політика
304
1 хв

Переговори в ОАЕ: представники України та Росії спілкувалися особисто — Sky News

Чиновник ОАЕ повідомив, що переговори проходили в «конструктивній та позитивній атмосфері».

Богдан Скаврон
Переговори між Україною та Росією

Переговори між Україною та Росією / © ТСН.ua

Переговори української та російської делегацій в столиці ОАЕ Абу-Дабі включали «пряму взаємодію» між посадовцями обох країн.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на речника уряду ОАЕ.

«Це може свідчити про те, що російський та український посланці перебували в одній кімнаті, а не [представники] США курсували між ними, але це твердження не є остаточним», — йдеться у повідомленні.

У виданні зазначили, що подробиць переговорів, які відбувалися упродовж 23-24 січня, досі дуже мало.

Згаданий чиновник ОАЕ лише зазначив, що вони проходили в «конструктивній та позитивній атмосфері».

«Вони [учасники переговорів] зосередилися на „невирішених елементах“ запропонованої США мирної угоди», — заявив речник уряду ОАЕ, маючи на увазі план, розроблений США та Росією, а потім змінений США та Європою.

Нагадаємо, в Абу-Дабі завершилися тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Наступний раунд може відбутися вже наступного тижня.

