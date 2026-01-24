Переговори в ОАЕ та реальність: чи вплине нічна атака РФ на позицію Вашингтона

Меган Моббс

Жоден кривавий обстріл Росією України, навмисник зрив переговорів чи ще більша екскалація не змусять Трампа надати Україні суттєву допомогу.

Про це заявила донька колишнього спецпредставника Трампа Кіта Келлога, президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation, який займається допомогою українцям, Меган Моббс.

За її словами, нічна російська атака по Україні свідчить про реальні наміри Путіна щодо тристоронніх переговорів в ОАЕ.

«З огляду на те, що переговори в Абу-Дабі тривають, важко не сприймати це як сигнал про наміри Росії до миру. Я припинила думати, що в якийсь момент така поведінка настільки розлютить президента США, що він вирішить подвоїти ставки і надати Україні суттєву допомогу», — зауважила вона.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову завдали масованого удару по Україні. Основна ціль атаки — Київ та Харків.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки на Київ.

