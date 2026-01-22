- Дата публікації
Категорія
Політика
Переговори в ОАЕ: Україна та РФ готують пропозиції щодо територій — деталі від Зеленського
Зеленський анонсував обмін варіантами щодо територій сходу України на зустрічі в ОАЕ.
На тристоронніх зустрічах в ОАЕ Україна і Росія можуть показати одне одному «варіанти щодо територій на сході».
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на полях саміту в Давосі.
Він визнав, що територіяльне питання на переговорах є одним з найскладніших, яке ще досі не вирішили. За словами Зеленського, цю проблему нині обговорювали з президентом Дональдом Трампом, його радниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та держсекретарем США Марко Рубіо.
«Я думаю, що на тристоронніх зустрічах (в ОАЕ — Ред.) ми, можливо, покажемо варіанти один одному. Це все про схід нашої країни. Це все питання землі. Це питання, яке ми не вирішили», — зазначив глава держави.
Зеленський каже, що якщо всі сторони співпрацюватимуть, війну можна буде закінчити.
Основні короткі тези від українського лідера під час його спілкування з журналістами публікує Sky News:
Документ про гарантії безпеки завершено та потребує згоди з усіх сторін;
Завтрашня тристороння зустріч США, України та Росії є «позитивним» кроком;
Територіальне питання «ще не вирішене»;
Європі потрібно прийняти кілька «рішучих рішень».
Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 січня, в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться перша тристороння зустріч України, США та Росії.
Президент Зеленський заявляв, що сподівається, що Росія буде готова до компромісів і це призведе до завершення війни. Також він розкрив склад української групи для переговорів з Росією та Штатами в ОАЕ.
За інформацією Financial Times, в ОАЕ Україна та США на переговорах в Абу-Дабі запропонують для Кремля обмежене перемир’я і припинення ударів по енергооб’єктах в обмін на зупинку атак Києва на російські нафтопереробні заводи та танкери «тіньового флоту».