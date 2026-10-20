Зеленський розкрив деталі документа про гарантії безпеки, який Віткофф везе до РФ: деталі

Президент Зеленський, прем’єр-міністр Норвегії Стере та президент Фінляндії Стубб в Осло, 20 жовтня 2026 р. Фото прес-служби прем’єра Норвегії

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Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах в Осло сьогодні, 20 жовтня, він обговорив з американською стороною гарантії безпеки для України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Юнасом Гар Стере і президентом Фінляндії Александром Стуббом в Осло.

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За словами президента, американська сторона запевнила, що гарантії безпеки для України «мають бути сильними». Він зізнався, що наразі є різні пропозиції про ці гаранії.

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«Ми говорили, зокрема, про НАТО, про 5-ту статтю, а також про варіант „5-та стаття — полегшена версія“ (Article 5 light)». Різні види гарантій безпеки є у документі», — сказав він.

Зеленський зазначив, що Стів Віткофф передасть російській стороні цей документ під час візиту до РФ. Відгук від росіян глава держави сподівається отримати уже за день.

«Це дуже важливо, адже після завершення війни нам потрібні сильні гарантії безпеки», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув до Осло на доленосні переговори зі США. Разом із президентом до Норвегії прибула українська переговорна група.

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Сторони обговорили гарантії безпеки та подальші кроки, а напрацьовані пропозиції мають передати Росії.

За підсумками переговорів, прем’єр Норвегії заявив про успіх та оголосив про візит Віткоффа до Росії.

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