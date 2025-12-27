Переговори в США: Зеленський детально розповів, які питання буде обговорювати з Трампом

Зеленський, Трамп та Путін / © ТСН

Реклама

Президент України Володимир Зеленський окреслив ключові питання, які будуть винесені на стіл переговорів під час його майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише «Ми-Україна».

За словами Зеленського, питання безпеки є фундаментом майбутніх переговорів. Київ наполягає на тому, що будь-які домовленості мають містити запобіжники від повторного нападу Росії.

Реклама

«Гарантії безпеки для мене дуже важливі. Ми хочемо, щоб вони були абсолютно зрозумілі. І важливо, коли ми можемо їх мати», — підкреслив президент.

Український лідер зазначив, що ця позиція вже узгоджена з європейськими партнерами. Головна вимога України — синхронізація процесів миру та безпеки.

«Гарантії безпеки повинні бути одночасно з питаннями завершення війни. Тому що ми маємо бути гарантовані в тому, що Росія не почне знову агресію», — пояснив Зеленський.

Також, за його словами, сторони детально обговорять конкретні терміни реалізації цих кроків.

Реклама

Не менш важливою частиною діалогу стане економічний блок. Зеленський зауважив, що попри наявність заморожених російських активів, цих коштів об’єктивно не вистачить для повномасштабної відбудови зруйнованої інфраструктури.

«Я думаю, що приділимо багато уваги й економіці, тому що є гроші зараз в російських активах. І цього недостатньо, щоб відновити Україну. Це велика сума, але цього все одно недостатньо», — констатував глава держави.

Президент анонсував обговорення низки делікатних питань, які потребують прямого діалогу з лідером Сполучених Штатів.

«Ну і різні чутливі моменти будемо обговорювати з президентом Сполучених Штатів. Я думаю, що як бесіда піде, я думаю, що вона повинна бути нормальна», — зазначив Зеленський.

Реклама

Він також не виключив, що після розмови з Дональдом Трампом українська сторона проведе додаткові консультації з європейськими лідерами для координації спільних дій.

Нагадаємо, Зеленський у неділю зустрінеться з Трампом. Ключовими темами стануть гарантії безпеки та посилення тиску на Кремль, якщо той відмовиться від конструктивного плану завершення війни.

25 грудня Зеленський повідомив, що провів розмову із представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, під час якої обговорили «деякі суттєві подробиці роботи». Присутні були й представники української делегації, які були на переговорах у Маямі.