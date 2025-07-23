Переговори в Стамбулі 23 червня: в Кремлі озвучили заяву та назвали теми зустрічі

Переговори у Туреччині. / © Associated Press

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Російська делегація на чолі з помічником “фюрера” Володимиром Мединським вирушила до Стамбула. Переговори з Україною заплановані на сьогодні.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його словами, учасники переговорів піднімуть теми, “пов'язані з проєктами меморандумів щодо врегулювання, продовження взаємних обмінів”.

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На думку Пєскова, розмова буде складною. Мовляв, через те, що “проєкти меморандумів щодо врегулювання діаметрально протилежні”.

“Вся робота щодо узгодження меморандумів Росії та України є підготовкою до ймовірної зустрічі Путіна та Зеленського”, - додав представник Кремля.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, відбудеться третій раунд переговорів у Стамбулі. Попередньо, перемовини заплановані на вечір і мають розпочатися о 19:00 в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив список делегації для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. Тепер вже секретар РНБО Рустем Умєров знову очолить делегацію. Також до складу увійшли представники Офісу Президента, МЗС, ЗСУ, СБУ, розвідки та інших структур.

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Дата публікації 12:21, 23.07.25 Кількість переглядів 8 Перемовини з Росією вже сьогодні! Наживо зі Стамбула



