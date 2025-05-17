Представники Туреччини на перемовинах в Стамбулі

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Під час переговорів у Стамбулі Туреччина запропонувала масштабний обмін військовополоненими за формулою «1000×1000» після того, як дискусія між Україною та Росією «зайшла в глухий кут».

Про це повідомляє CNN з посиланням на турецького чиновника.

За його словами, переговори пройшли «більш позитивно, ніж очікувалося», оскільки обидві сторони уникали «звинувачувальних формулювань».

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Турецький чиновник зазначив, що ситуація зайшла «в глухий кут» після того, як Москва почала вимагати виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей — територій, які вона намагалася анексувати у 2022 році.

«У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії — дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона вирушила до отримання схвалення на це», — заявив чиновник.

Водночас він зазначив, що «росіянам схоже потрібно було консультуватися менше, ніж українцям».

«Це дві сторони, які сідають за стіл, щоб поговорити про дві різні речі. Але те, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати як потребу знайти вихід», — додав турецький чиновник.

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