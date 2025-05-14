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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори в Стамбулі: хто вже прибув до Туреччини і що обговорили

В МЗС Туреччини заявили і про прибуття американської делегації на переговори в Стамбулі.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Переговори в Стамбулі: хто вже прибув до Туреччини і що обговорили

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан / © Associated Press

Міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та України Андрій Сибіга зустрілися перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ НАТО в південній турецькій провінції Анталья.

Про це йдетсья у повідомленні Sky News.

«Міністри закордонних справ Туреччини та України обговорили зусилля щодо досягнення припинення вогню та міцного миру між Росією та Україною, а також запланований візит президента Володимира Зеленського до Анкари під час зустрічі в середу», — повідомило джерело в міністерстві закордонних справ Туреччини.

Також йдеться про те, що Фідан підтвердив готовність Туреччини прийняти будь-які мирні переговори між Україною та Росією.

В МЗС Туреччини заявили і про прибуття американської делегації на переговори РФ і України в Стамбулі.

Водночас Хакан Фідан зазначив, що формат прямих переговорів щодо України в Стамбулі 15 травня поки що не визначено.

«Формат переговорів ще не визначений остаточно, але ми розраховуємо на їхній успіх. Ми спочатку виступали за якнайшвидше закінчення цієї війни», — сказав турецький міністр в ефірі телеканалу TRT Haber.

Як він сказав, до Стамбула прибуде і делегація РФ.

«Для нас важливо якнайшвидше домогтися припинення вогню та розпочати системні мирні переговори. Я трохи задоволений тим, чого ми досягли. Йдеться про те, що обидві сторони виявляють волю до переговорів. Наміри дуже важливі, я хочу зупинити цю війну», — зазначив Фідан.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він може зустрітися з очільником РФ Володимиром Путіним “заради порятунку життів”.

Тим часом керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що президент Зеленський буде на переговорах в Стамбулі навіть без Путіна. Натомість відсутність кремлівського очільника на переговорах стане міжнародним сигналом, що Москва уникає діалогу.

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