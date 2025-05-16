Зустріч України і Росії в Стамбулі: розпочалися перші прямі переговори

Переговори в Туреччині / © Associated Press

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У п’ятницю, 16 травня, в турецькому Стамбулі розпочалася зустріч делегацій країни-агресорки Росії та України. Вчора представники Києва і Москви переговори не провели.

Про це повідомили під час телемарафону “Єдині новини”.

Зауважимо, що вступне слово взяв міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він заявив, що стамбульські переговори мають завершитися російсько-українським самітом.

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За словами очільника МЗС Туреччини, важливо, щоб обидві сторони дослухалися до закликів президентів США Дональда Трампа та Туреччини Реджепа Ердогана до миру.

Зауважимо, що сьогоднішні переговори між Росією та Україною — перші прямі переговори за три роки. Востаннє представники Києва й Москви зустрічалися у Стамбулі невдовзі після початку війни в ​​лютому 2022 року. Тоді переговори зірвалися. Російську делегацію також очолював помічник “фюрера” Володимир Мединський.

Переговори в Стамбулі

Вчора, 15 травня, переговори у Стамбулі між Києвом і Москвою не відбулися. Натомість сьогодні вони були заплановані у двох форматах: зустріч Туреччина–США–Україна, а також зустріч Туреччина–Росія–Україна.

Переговори України, США та Туреччини вже відбулися. Зокрема, у складі американської делегації були державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник Кіт Келлог. Україну представляли керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та очільник МЗС Андрій Сибіга.

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Зауважимо, що делегацію РФ на переговорах з Україною очолює радник “фюрера” Володимир Мединський. До складу також увійшли заступник очільника МЗС Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін і голова розвідки Ігор Костюков. Видання Reuters наголошує: Путін відправив делегацію, яка не зможе ухвалювати рішення, зокрема тому, що йдеться про чиновників “нижчої ланки”.

Україна не дуже втішена складом представників РФ. Володимир Зеленський вважає, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський. Втім, українська сторона все ж зустрінеться з російською. Зеленський наголосив, що відправив чиновників на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим на зустріч “з поваги до президентів Трампа та Ердогана”.

Зауважимо, що диктатор РФ Володимир Путін 11 травня заявив про необхідність відновлення прямих переговорів з Україною. Володимир Зеленський відповів, що чекатиме особисто на “фюрера” в Туреччині. Втім, у Кремлі заявили, що шансу на участь Путіна переговорах немає. Після цього український лідер наголосив, що “фюрер”не прилетів на переговори, тому “мені, голові СБУ та начальникові Генштабу у Стамбулі робити нічого”.

Дата публікації 12:17, 16.05.25 Кількість переглядів 76 Про що можуть домовитися в Туреччині?! І як Європа покарає Росію за те, що Путін не прилетів