ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Переговори в Стамбулі: що запропонувала Туреччина для моніторингу припинення вогню

За словами голови МЗС, Туреччина має необхідну інфраструктуру для моніторингу дотримання потенційного припинення вогню в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Переговори в Туреччині

Переговори в Туреччині / © скрін з відео

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що результатом переговорів Росії та України має бути мир.

Про це він сказав у рамках вступного слова у Стамбулі.

За його словами рішення про обмін полоненими та обмін меморандумами мають «дуже велике значення». І побажав, щоб цей раунд переговорів показав «змістовну розмову».

Як передає Clash Report, турецький міністр заявив, що Туреччина має необхідну інфраструктуру для моніторингу дотримання потенційного припинення вогню в Україні.

Крім того Фідан запевнив, що може сприяти проведенню обміну полоненими.

Наразі переговори російської та української делегацій йдуть у закритому режимі.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, українська делегація прибула до Туреччини. Її очолює секретар РНБО Рустем Умєров.

Пізніше з’явилася інформація про зустріч Умєрова з головою російської делегації Мединським.

Своєю чергою президент Зеленський озвучив очікування від переговорів у Туреччині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie