Переговори в Стамбулі: що запропонувала Туреччина для моніторингу припинення вогню

Переговори в Туреччині / © скрін з відео

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Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що результатом переговорів Росії та України має бути мир.

Про це він сказав у рамках вступного слова у Стамбулі.

За його словами рішення про обмін полоненими та обмін меморандумами мають «дуже велике значення». І побажав, щоб цей раунд переговорів показав «змістовну розмову».

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Як передає Clash Report, турецький міністр заявив, що Туреччина має необхідну інфраструктуру для моніторингу дотримання потенційного припинення вогню в Україні.

Крім того Фідан запевнив, що може сприяти проведенню обміну полоненими.

Наразі переговори російської та української делегацій йдуть у закритому режимі.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, українська делегація прибула до Туреччини. Її очолює секретар РНБО Рустем Умєров.

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Пізніше з’явилася інформація про зустріч Умєрова з головою російської делегації Мединським.

Своєю чергою президент Зеленський озвучив очікування від переговорів у Туреччині.