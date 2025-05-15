Переговори в Стамбулі: Сибіга відреагував на склад російської делегації

Андрій Сибіга / © МЗС України

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Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що склад російської делегації, яка прибула на перемовини у Стамбулі 15 травня, свідчить про «відсутність серйозних намірів» Кремля щодо досягнення миру.

Про це він сказав під час візиту до Анкари.

Він наголосив, що «Москва демонструє зневагу до міжнародних партнерів», тоді як Київ навпаки — повністю відкритий до діалогу.

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«Україна представила делегацію найвищого рівня, яку очолює президент Володимир Зеленський. До неї входять представники Міноборони, СБУ, розвідки та Офісу Президента», — підкреслив Сибіга.

Він також прокоментував можливість участі у переговорах президента США Дональда Трампа:

«Якби президент США прибув — це було б величезне досягнення. Але для цього мають скластися всі необхідні умови», — заявив міністр.

Переговори в Туреччині: що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже прибув до Анкари для переговорів із президентом Туреччини Ердоганом.

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Там він одразу заявив, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський. Який мандат мають представники Росії, невідомо.

Глава держави підтвердив, що спочатку проведе зустріч з президентом Туреччини. Зеленський висловив сподівання, що матиме «кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень» з Ердоганом.

Андрій Сибіга вже зустрівся з очільниками МЗС Франції Жан-Ноєлем Барро, Німеччини Йоганном Вадефул та Польщі Радославом Сікорським у форматі Веймар+.

Однак, напередодні Дональд Трамп заінтригував заявою про свою участь в переговорах у Туреччині. Він амбітно висловився про те, щільний графік не завадить зустрітися з диктатором Володимиром Путіним «заради порятунку життів». Втім, згодом стало відомо, що президент США від поїздки відмовився.

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Своєю чергою кремлівський диктатор Володимир Путін також проігнорував зустріч і відправив «ватажків».