Переговори в Стамбулі: в ЄС прокоментували можливу зустріч Зеленського і Путіна

Володимир Путін і Володимир Зеленський. / © ТСН.ua

Реклама

Європейський Союз очікує, що диктатор РФ Володимир Путін буде готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським 15 травня в Стамбулі.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, повідомляє "ЄП".

"Ми з нетерпінням чекаємо на готовність президента Путіна зустрітися з президентом Зеленським у четвер", – заявила політикиня.

Реклама

З її слів, Путін, "напевно, був здивований готовністю президента Зеленського зустрітися особисто".

Окрім того, головна речниця ЄС наголосила, що Євросоюз не відмовився від планів запровадити проти Росії додаткові санкції, якщо Москва не ухвалить рішення про припинення вогню.

"Ми можемо підтвердити, що за відсутності припинення вогню, на що вказували деякі лідери, віцепрезидентка Каї Каллас і сама президентка фон дер Ляєн, ми справді розглядаємо можливість запровадження подальших санкцій", - наголосила Паула Піньо.

Нагадаємо, очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефул пригрозив Росії "наслідками", якщо Москва не пристане на пропозицію провести переговори між лідерами України та РФ 15 травня у Туреччині. Також міністр закликав Кремль "сісти за стіл переговорів”.

Реклама

Зауважимо, що, за інформацією джерела Gulagu.net, президент РФ Володимир Путін наразі не планує летіти на переговори до Стамбула. До візиту готуються очільник МЗС Сергій Лавров та радник диктатора Юрій Ушаков.

Дата публікації 16:03, 12.05.25 Кількість переглядів 31 ТСН 15:00 новини 12 травня. Зеленський полетить до Стамбула! Диверсія РФ у Польщі