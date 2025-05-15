Переговори в Стамбулі: Зеленський зробив заяву про російську делегацію

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський. Який мандат мають представники Росії, невідомо.

Про це глава держави заявив в Анкарі, куди він прибув з візитом 15 травня.

Зеленський назвав делегацію України - делегацією “високого рівня”, а російську - “символічною”.

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“З того, що ми бачимо, це більше схоже на бутафорський рівень. Ми повинні розуміти, що за рівень у російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони самі щось ухвалювати. Тому що нам всім відомо хто в Росії приймає рішення", - сказав Зеленський.

Глава держави підтвердив, що спочатку проведе зустріч з президентом Туреччини. Зеленський висловив сподівання, що матиме “кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень” з Ердоганом. Вже від цих переговорів буде залежати, “які будуть подальші кроки”, додав український лідер.

Нагадаємо, Bloomberg пише про те, що президент-диктатор РФ Володимир Путін для переговорів у Стамбулі призначив чиновників нижчої ланки. За інформацією видання, таки склад російської команди, певно, не виправдає очікування України.

У Кремлі склад делегації затвердили напередодні, а сьогодні заявили, мовляв, шансу на участь Путіна у переговорах немає. Чому диктатор відмовився відвідати Туреччину, у Москві не повідомляють.

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Дата публікації 12:10, 15.05.25 Кількість переглядів 19 Буданов знає, чи чекати Путіна в Анкарі! Відповідь коротка - ні! Ексклюзив ТСН