Кирило Буданов

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У Стамбулі 15 травня мають відбутися переговори між українською та російською делегаціями. Попри публічну готовність президента Володимира Зеленського особисто взяти в них участь, президент Росії Володимир Путін на переговори не приїде.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Відповідаючи журналістам, він зазначив, що російська делегація таки буде присутня, але сам Путін участі не братиме.

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«Якщо хочете мою особисту думку — то ні. Думаю, що не приїде», — сказав Буданов.

На його думку, така поведінка Кремля суперечить заявам Москви про нібито небажання України домовлятися.

«Вони самі зруйнують свою ж ідею про те, що Україна ухиляється від справжніх мирних перемовин. Наш президент зробив рішучий крок і прямо сказав: «Я приїжджаю, я готовий»», — підкреслив керівник ГУР.

Переговори у Стамбулі: подробиці

Нагадаємо, президент-диктатор Російської Федерації Володимир Путін не планує відвідувати турецький Стамбул найближчими днями. «Фюрер» поставив завдання своїй делегації.

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Європейські дипломати також звинуватили президента-диктатора Росії Володимира Путіна у підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни. Зокрема обурення викликав склад делегації, призначеної Кремлем.

А Росія, звісно, образилась на зауваження президента України Володимира Зеленського щодо складу російської делегації. Захарова сказала, що «про заслужених людей і професіоналів говорить клоун і невдаха».

Попри все, зараз президент України Володимир Зеленський проводить зустріч з президентом Туреччини. Він висловив сподівання, що матиме «кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень» з Ердоганом.