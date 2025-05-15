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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори в Туреччині: делегація РФ заявила про готовність до компромісів

Росія та Україна готові до переговорів. Наразі про скасування зустрічі не йдеться.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кремль.

Кремль / © Associated Press

Російська делегація в Туреччині висловила готовність обговорювати компроміси під час переговорів з Україною.

Про це заявив очільник делегації, радник кремлівського “фюрера” Володимир Мединський.

За його словами, делегація РФ зберігає робочий режим перед переговорами в Стамбулі.

Тим часом прессекретар російського генконсульства заявив, що про скасування переговорів Росії та України в Стамбулі станом на зараз не йдеться.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відправив до Стамбула українську делегацію, яку очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров. Сам глава держави не візьме участі в переговорах з представниками РФ.

Путін до Туреччини не прибув. Для переговорів він призначив чиновників нижчої ланки. Такий склад російської команди, певно, не виправдає очікування України.

Тим часом президент США Дональд Трамп у своїй звичній манері знецінив переговори, зробивши чергову заяву про свою роль. Мовляв, у питанні врегулювання в Україні “нічого не станеться”, поки не відбудеться його зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.

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