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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори в Туреччині про закінчення війни: Трамп сказав, хто представлятиме США

Трамп відправляє на переговори до Туреччини свого держсекретаря Марко Рубіо.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп про переговори в Туреччині

Президент США Дональд Трамп про переговори в Туреччині / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що очікує «досить добрих» результатів від можливих переговорів між Україною та РФ у Стамбулі.

Про це він заявив у Саудівській Аравії.

За його словами, державний секретар США Марко Рубіо у четвер відвідає Туреччину для участі в переговорах між Україною та Росією. Переговори можуть призвести до позитивних результатів, вважає глава Білого дому.

Сам президент США не уточнив, чи планує відвідати Туреччину особисто.

Як передає Sky News, високопосадовець Білого дому підтвердив, що, окрім Рубіо, на переговорах також будуть присутні посланці Стів Віткофф та Кіт Келлогг.

Чиновник заявив, що Трамп не поїде до Туреччини цього тижня.

Раніше Кіт Келлог відповів, чи буде присутній Трамп на переговорах у Стамбулі.

Вчора, 12 травня, Дональд Трамп заявляв, що поки роздумує, чи полетить до Стамбула на переговори України з РФ.

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