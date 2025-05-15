ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
5894
Час на прочитання
1 хв

Переговори в Туреччині: Трамп пояснив, чому Путін відмовився від участі

Трамп каже, що не мав сподівань щодо візиту російського диктатора до Туреччини на переговори.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловився про те, чому російський “фюрер” Володимир Путін вирішив не їхати на переговори до Туреччини. Мовляв, причиною стала його відсутність.

Про це американський лідер заявив під час візиту до Катару.

За словами Трамп, “навіщо йому (Путіну - ред.) їхати, якщо я не їду”. Президент США також заявив, що і не сподівався на те, що диктатор РФ приїде до Туреччини.

“Я не планував туди їхати, але б я поїхав. Я казав, що не думаю, що він приїде, якщо я не буду там, і це виявилось правдою. Однак ми маємо людей там, Марко там, він робить фантастичну роботу. Я не думаю, що це було можливим, щоб Путін приїхав, якщо я туди не їду", - заявив Трамп.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заінтригував заявою про свою участь в переговорах у Туреччині. Він амбітно висловився про те, щільний графік не завадить зустрітися з диктатором Володимиром Путіним “заради порятунку життів”. Втім, згодом стало відомо, що президент США від поїздки відмовився.

Однак 15 травня, під час візиту до Катару, Трамп заявив, що все ж може полетіти до Туреччини. Втім, не сьогодні, а у п’ятницю, 16 травня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie