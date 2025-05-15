Переговори в Туреччині: Трамп пояснив, чому Путін відмовився від участі

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп висловився про те, чому російський “фюрер” Володимир Путін вирішив не їхати на переговори до Туреччини. Мовляв, причиною стала його відсутність.

Про це американський лідер заявив під час візиту до Катару.

За словами Трамп, “навіщо йому (Путіну - ред.) їхати, якщо я не їду”. Президент США також заявив, що і не сподівався на те, що диктатор РФ приїде до Туреччини.

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“Я не планував туди їхати, але б я поїхав. Я казав, що не думаю, що він приїде, якщо я не буду там, і це виявилось правдою. Однак ми маємо людей там, Марко там, він робить фантастичну роботу. Я не думаю, що це було можливим, щоб Путін приїхав, якщо я туди не їду", - заявив Трамп.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заінтригував заявою про свою участь в переговорах у Туреччині. Він амбітно висловився про те, щільний графік не завадить зустрітися з диктатором Володимиром Путіним “заради порятунку життів”. Втім, згодом стало відомо, що президент США від поїздки відмовився.

Однак 15 травня, під час візиту до Катару, Трамп заявив, що все ж може полетіти до Туреччини. Втім, не сьогодні, а у п’ятницю, 16 травня.

Дата публікації 08:22, 14.05.25 Кількість переглядів 405 Перемовини вже завтра! Останні приготування! Чого ж очікувати?