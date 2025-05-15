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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори в Туреччині: в МЗС розповіли про "порядок денний" для України

Речник МЗС розповів, які плани на сьогодні у президента Зеленського в Туреччині.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Речник МЗС Георгій Тихий

Речник МЗС Георгій Тихий

Наразі в Туреччині заплановані переговори з главою Туреччини Реджепом Ердоганом. Там збирається українська делегація, зокрема прибув міністр закордонних справ Сибіга.

Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий в ефірі телемарафону.

«Зараз вбивається дуже активна дипломатія, ви всі бачите самі ці зусилля. Міністр (Сибіга — Ред.) вчора був в Анталії, вдалося провести дуже важливі зустрічі насправді з Генсеком Рютте, з турецьким міністром, з американцями, з Рубіо і Ліндсі Гремом. Це були зустрічі, на яких можна було синхронізувати і узгодити кроки», — сказав Тихий.

Він запевнив, що Україна відкрита до переговорів в будь-яких форматах. Зокрема, про це неодноразово казав президент Зеленський.

«Я просто нагадаю всім, президент запросив особисто, сказав, що він готовий зустрітися з Путіним в Туреччині. Ми бачимо станом на зараз, що Путін ховається від цієї зустрічі, боїться, відправляє якихось людей дуже низького рівня на ці зустрічі», — пояснив речник МЗС.

Що буде далі

Тихий наголосив, що насамперед президент Зеленський зустрінеться зі своїм турецьким колегою Ердоганом. А далі, «в процесі буде більше розуміння, які будуть подальші кроки».

Крім того, важливо для світу зафіксувати, що Україна веде себе дуже конструктивно в плані готовності до переговорів.

«Для нас дуже важливо, щоб світ це бачив, щоб американці це бачили, щоб європейці бачили, що саме Україна не є перешкодою для миру. Перешкоджає миру лише Росія», — підсумував речник МЗС.

Раніше ми писали, чи зустрінеться Зеленський з російською делегацією в Туреччині.

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