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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори в Туреччині: Зеленський про обмін і особисту зустріч з Путіним

Президент Зеленський озвучив очікування від переговорів у Туреччині і анонсував новий обмін.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Анкарі (Туреччина) розпочалася зустріч української та турецької сторони в рамках підготовки до переговорів з РФ.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 23 липня.

«Зараз у Туреччині вже тривають зустрічі нашої команди — початок із турецькою стороною в Анкарі: ключові безпекові речі, які так важливі для наших країн. Щогодинні доповіді», — сказав він.

Зеленський розраховує, що сьогоднішня подальша можливість на зустрічі з російською стороною в Стамбулі не буде змарнована.

Президент вкотре наголосив, що пріоритет — підготовка його особистої зустрічі з Путіним.

Також Зеленський підтвердив, що сьогодні увесь день триває підготовка нового етапу обміну. Коли саме відбудеться обмін, він не уточнив.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, українська делегація прибула до Туреччини. Її очолює секретар РНБО Рустем Умєров.

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