Переговори в Стамбулі: ЗМІ дізналися головні теми зустрічі РФ і України

Переговори в Стамбулі. / © Jam Press

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Сьогодні, 16 травня, в Стамбулі відбудуться прямі переговори між Україною і країно-агресоркою Росіє. Серед ймовірних тем обговорення - припинення вогню.

Про це повідомляє видання Sky News з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що українська делегація обговорить можливу зустріч президента Володимира Зеленського і диктатора РФ Володимира Путіна, а також припинення вогню.

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Переговори між Росією та Україною, що відбудуться сьогодні, перші прямі переговори за три роки. Зустріч розпочнеться найближчим часом.

Зауважимо, The Telegraph з посиланням на високопоставлене українське джерело пише, мовляв, Київ сумнівається, що переговірники РФ мають “повноваження ухвалювати рішення”. З його слів, “Путін відправив до Стамбула тих, хто не має фундаментальних повноважень щодо ухвалення рішень”.

Агентство Reuters також поспілкувалося з джерелом з української делегації в Стамбулі. Співрозмовник видання заявив про необхідність “заходів щодо зміцнення довіри”. З його слів, “для того, щоб будь-яка дипломатія була результативною, потрібне припинення вогню - справжнє, міцне та добре контрольоване”.

Як повідомлялося, сьогоднішні переговори в Стамбулі відбудуться у двох форматах. Це зустріч Туреччина-США-Україна, а також тристороння зустріч у форматі Туреччина-Росія-Україна. Переговори за участі очільника турецького МЗС Хакана Фідана, представників Києва і Москви вже завершилися.

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Крім того, вже відбулася зустріч української делегації з ЄС та США. Які питання обговорили делегації у Туреччині — наразі не повідомляється.

Дата публікації 12:10, 15.05.25 Кількість переглядів 467 Буданов знає, чи чекати Путіна в Анкарі! Відповідь коротка - ні! Ексклюзив ТСН