Тристоронні переговори щодо України у Женеві / © Рустем Умєров

У Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, РФ та США.

Про це повідомляють Reuters, а також пропагандистські російські агентства з посиланням на власні джерела.

«Переговори між Україною, США та росією у Женеві завершилися», — передає Reuters.

Там зазначили, що зустріч тривала понад 4 години.

Водночас, за інформацією джерел РФ, тристоронні переговори тривали понад 6 годин, а за підсумками першого дня зустрічей жодних заяв від очільника російської делегації не передбачено. Тож російська сторона наразі утримується від публічних коментарів щодо перебігу та результатів переговорів.

Інших деталей щодо змісту консультацій або можливих домовленостей поки що не оприлюднено.

Зазначимо, що переговори відбуваються у тристоронньому форматі. У Женеві, в Швейцарії, сьогодні, 17 лютого, стартував третій раунд.

Нагадаємо, як розповів керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко, закритий формат теперішніх переговорів у Швейцарії може бути частиною російської тактики.