Переговори Віткоффа з Путіним ні до чого не призведуть: дипломат назвав причини

Стів Віткофф / © Associated Press

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Україні не слід покладати надії на переговори у Москві з участю Стіва Віткоффа, оскільки він вже зарекомендував себе як невдалого дипломата.

Таку думку висловив історик і дипломат Роман Безсмертний, інформує РБК-Україна.

Він заявив, що Віткофф вже провалив переговори щодо Близького Сходу та Ірану, що відзначають як в Ізраїлі та Сполучених Штатах.

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«Він зробив абсолютно ведмежу послугу по переговорах з Іраном, по ядерній угоді, і про це пишуть сьогодні і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах тощо. Очікувати від нього результату в Кремлі, особливо позитивного для України, — це собі дорожче називається», — зазначив дипломат.

Крім того, Віткофф потрапив під критику після поїздки до Москви та пропозиції до України передати чотири регіони. Безсмертний заявив, що спецпредставника Трампа у Кремлі «обробляли» у дусі КДБ-ФСБ, і результат цієї обробки був очевидним, оскільки далі він транслював кремлівські наративи.

«Складається враження, ніби йому „вставили чіп“ з завантаженими файлами з Кремля», — сказав експерт.

Дипломат вважає, що діяльність Віткоффа шкодить як Києву, так і Вашингтону. Він заявив, що Віткоффа використовують для маніпуляцій, тому потрібно вимагати його усунення від переговорного процесу, або донести, що його просто використовують.

«З мого погляду, дивлячись на результати цієї зустрічі, доречно було б, якщо вони не хочуть відверто вимагати його (Віткоффа — ред.) усунення, то хоча б пояснити на пальцях, що ним маніпулюють, якщо він не піддається і не виконує роль такого маніпулятора. І це видно, що після кожного із візитів до Москви до Вашингтона приїздить зовсім інший Віткофф», — підсумував Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає визначеної дати для укладення угоди про врегулювання війни в Україні.

Ми раніше інформували, що прессекретар МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна не оголошує конкретних термінів чи дат припинення вогню.