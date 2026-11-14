Переговори виходять на новий рівень, але є одне «але»: що вигадав Путін після зустрічі з посланцями Трампа

Кушнер, Віткофф і Путін. / © Associated Press

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Спецпосланець президента США Стів Віткофф після зустрічі із «фюрером» РФ Володимиром Путіним заявив, що сторони досягли «прогресу», якого прагне американський лідер. І цей прогрес — це залучення представників Європи до переговорного процесу щодо завершення війни.

Про це йдеться в аналізі американського мовника CNN.

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У статті наголошують, що майже два роки Європа фактично залишалася осторонь переговорів з РФ щодо припинення війни в Україні. Втім, після поїздки до Москві посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера ситуація може змінитися. Російська сторона, схоже, погодилася допустити європейців до переговорного процесу.

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Таке рішення привітав президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Європа має бути повноцінним учасником наступного раунду переговорів, а не вести окремі консультації, адже війна відбувається на континенті.

«Важливо, щоб наступного разу, на наступній зустрічі, Європа була в переговорній команді, а не десь осторонь. Вона повинна мати право голосу», — заявив Зеленський.

Участь Європи у переговорах

Своєю чергою, європейці дуже скептично ставляться до зобов’язання Росії знайти дипломатичне рішення для миру. Втім, у Брюсселі все ж розглядають включення європейського елементу до майбутніх мирних переговорів як позитивний крок, а також давно назріле визнання того, що Вашингтон не може зробити це самотужки.

«Я думаю, що після майже двох років переговорів між США та Росією вони тепер усвідомили, що Європа є тут великим гравцем. Ми ті, хто підтримував Україну, і ми ті, хто запровадили санкції, і в нас заморожені (російські) активи. Тож, очевидно, що без нас будь-яка угода, яка існує, не може бути реалізована», — висловилася головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

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Водночас саме склад делегації став предметом гострих дискусій усередині Європи. Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що інтереси Брюсселя на переговорах представлятимуть інституції ЄС, а також країни так званої групи E5 — Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія.

Зауважимо, що посланець Джаред Кушнер звернув увагу на труднощі, які можуть виникнути під час узгодження спільного представника від Європи. За його словами, домовитися про одну людину, яка говоритиме від імені всіх європейців, може бути навіть складніше, ніж домогтися згоди Росії на їхню участь у переговорах.

«Офіційне залучення європейських представників до переговорного процесу вітають в Києві і Брюсселі. Втім, сама їхня присутність за столом переговорів не обов’язково наблизить завершення війни», — наголошує CNN.

Вимоги і ультиматуми Кремля

Втім, Росія згодом заперечила, що остаточно погодилася на участь Європи у переговорах. Речник Кремля Дмитро Пєсков нахабно заявив, що перед допуском до майбутніх переговорів європейські країни мають продемонструвати свою «готовність зробити внесок у мирний процес».

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У статті CNN зауважують, що європейські лідери традиційно займають жорстку позицію щодо Москви: закликають до покарання РФ за розв’язану повномасштабну війну, також вимагають від Кремля вивести війська з усієї української території.

«Однак, якщо за столом переговорів Європа лише повторюватиме ці принципові вимоги, не пропонуючи конкретних шляхів досягнення компромісу, шанси на прорив у діалозі з Кремлем стануть ще меншими. На цьому фактично наголосили і в Москві», — йдеться в аналізі видання.

Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков наголосив, мовляв, європейці «мають визначитися, чи хочуть миру, чи продовження війни». Мовляв, наразі «всі їхні практичні дії свідчать саме про останнє».

Водночас уже з’являються перші ознаки, що Москва, навіть погодившись допустити представників ЄС до переговорів, продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах. Зокрема, Кремль знову порушує питання відведення сил НАТО зі Східної Європи та категорично виступає проти можливого розміщення миротворців, які мали б контролювати дотримання припинення вогню вздовж лінії фронту.

Зокрема, про це свідчать і заяви самого господаря Кремля Володимира Путіна. Він кинув чергові звинувачення на адресу Європі, звинувативши у небажанні миру. Бо, з його слів, після підписання мирної угоди європейські країни нібито планують розмістити в Україні свої війська, що, на його думку, означатиме продовження війни.

Таким чином Кремль може використати залучення Європи до переговорів для затягування процесу та просування власних максималістських вимог, продовжуючи обстрілювати українські міста. Схоже, Москва розраховує ще на одну зиму виснажливої війни та нову спробу посилити тиск на Україну.

Мирні переговори — останні новини

У Москві 12 листопада Путін зустрівся з посланцями Трампа - Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Зокрема, під час переговорів очільник Кремля знову пригрозив іноземним військовим в Україні. Їхня присутність, каже диктатор, «означатиме продовження війни».

Втім, зі слів американських переговорників, Путін пішов на несподіваний крок - він погодився допустити представників Європи до наступного раунду перемовин. За планом, це станеться вже до наступної зустрічі. Вашингтон називає це важливим кроком.

Видання Bloomberg повідомило, що Європа визначила представників для переговорів з РФ. ЄС і п’ять провідних європейських держав — Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія і Польща — делегують своїх радників із національної безпеки для участі в майбутніх переговорах.

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