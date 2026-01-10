Вольфганг Ішингер / © Associated Press

Виконуючий обов’язки голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що прямі переговори європейців з російським урядом наразі є безглуздими.

Про це повідомляє DW з посиланням на інтерв’ю Ішингера агентству Reuters, передає Укрінформ.

За словами Ішингера, високопоставлені російські політики неодноразово давали зрозуміти, що сприймають європейців лише як «васалів Сполучених Штатів» і зацікавлені передусім у діалозі з Вашингтоном.

Саме з цієї причини, зазначив він, представників уряду Росії не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться з 13 до 15 лютого 2026 року.

Ішингер припустив, що російські чиновники все одно не приїхали б на форум і були б «освистані 90 відсотками інших учасників конференції».

«Мені шкода, але наразі присутність представника російського уряду на конференції має мало сенсу», — наголосив він.

Скептично Ішингер поставився й до пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона провести прямі переговори з главою Кремля Путіном.

Водночас він висловив сподівання, що у майбутньому змістовні переговори між Німеччиною, європейськими країнами та російською стороною знову стануть можливими, що дозволить повернути представників РФ до участі в Мюнхенській конференції з безпеки.

«Але, на жаль, зараз ми ще не на цьому етапі», — зазначив Ішингер.

Він також повідомив, що навіть цього року намагався знайти для конференції російських представників із «серйозним інтелектуальним, політичним або військовим досвідом», які при цьому не були б «класичними опозиціонерами», однак таких кандидатур не знайшлося.

Окремо Ішингер звернув увагу, що на форум у Мюнхені запрошено міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, хоча підтвердження його участі поки що не отримано.

Крім того, він вважає, що уряд Німеччини на тлі агресивної війни Росії проти України має надати додаткове озброєння Польщі.

За словами Ішингера, цей партнер по ЄС і НАТО нині є «чимось на кшталт фронтової держави» і відіграє роль, подібну до тієї, яку Німеччина мала до завершення холодної війни на початку 1990-х років.

«Ми могли б надати нашим польським друзям все це безкоштовно, щоб зміцнити їхню обороноздатність», — заявив він.

Ішингер уточнив, що йдеться, зокрема, про «підводний човен, фрегат або, можливо, якесь військове обладнання», наголосивши, що такий крок коштуватиме бюджету ФРН грошей, але стане «неймовірно гарною інвестицією з точки зору політичної мудрості».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий узяти на себе зобов’язання щодо участі США в майбутній обороні України. Однак його згода пов’язана з упевненістю в тому, що Російська Федерація не спробує напасти знову.

Ми раніше інформували, що Україні пообіцяли сильні гарантії безпеки у разі нового удару Росії.