Переговори з Путіним: Данія застерегла Трампа від «угоди з дияволом»

Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

У Данії застерегли від будь-яких мирних домовленостей без участі України, назвавши їх «угодою з дияволом».

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, повідомляє DR.

Як зазначає видання, Расмуссен попередив Сполучені Штати та Росію про неприпустимість укладання мирної угоди без України та європейських партнерів.

Приводом для заяви стала анонсована зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна, яка запланована на 15 серпня в американському штаті Аляска.

«Наш сигнал для США: будьте обережні, не починайте з неправильного кута», — наголосив Расмуссен.

За його словами, будь-яка спроба поспішно домовитися з Кремлем може призвести до небезпечних наслідків. Він застеріг від «спокуси швидко домовитися з Путіним», назвавши такий сценарій «угодою із самим дияволом».

Міністр підкреслив, що єдиним правильним початком будь-яких переговорів має бути повне припинення вогню

«Тільки за умови повного припинення вогню можна починати обговорювати довгострокове рішення», — зазначив данський дипломат.

Таким чином, Данія чітко дала зрозуміти: мирний процес не може ігнорувати позицію України та її безпекові інтереси, а поспішні домовленості за закритими дверима можуть лише поглибити конфлікт.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть термінову розмову з президентом США.

Ми раніше інформували, що нідерландський аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень (HCSS) Патрік Болдер заявив, що найгіршим сценарієм зустрічі президента США та РФ Дональда Трампа та Путіна для України буде укладення несправедливої угоди.