Переговори з Путіним: у Кремлі похвалили Трампа і розкритикували ЄС

Пєсков порівняв позицію Трампа і Європи до війни в Україні / © Associated Press

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков неочікувано заявив, що Дональд Трамп є «нейтральним» щодо війни в Україні.

Заяву Пєскова поширили російські пропагандистські ЗМІ.

«Позиція Трампа нейтральна, і він справді займається питаннями врегулювання, а позиція європейських політиків відверто проукраїнська», — сказав Пєсков.

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«Їхня (Європи — Ред.) основна траєкторія, їхня робота в тому, щоб обламати Росію в усьому», — додав речник диктатора.

Також Пєсков уточнив, що РФ і США мають спеціальний захищений канал зв’язку, яким президенти і говорили телефоном.

Крім того, речник диктатора заявив, що «тема зміни конституції РФ не стоїть на порядку денному», натякаючи на те, що Росія не відмовиться від зазіхання на Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які «вписала» у свою конституцію.

Нагадаємо, що ввечері 19 травня завершилися переговори Путіна і Трампа, які тривали понад дві години.

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Перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував до Володимира Зеленського.

Також повідомлялося, що Трамп поговорить із Зеленським і після закінчення розмови з Путіним.