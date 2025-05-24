Журналіст Віталій Портников / © ТСН.ua

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В Кремлі закладають міну уповільненої дії під можливі російсько-українські домовленості.

Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

«В Кремлі вже зараз закладають досить знайому для себе міну уповільненої дії під всі можливі рішення, яких могли б досягти учасники таких консультацій. Зокрема, виявляється, що принциповим питанням для досягнення російсько-українських домовленостей для Москви є легітимність президента України Володимира Зеленського і те, хто буде підписувати російсько-українські угоди з боку Києва», — зазначив Портников.

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За словами журналіста, якщо раніше Путін готовий погодитися із легітимністю голови Верховної Ради України, який міг би підписати ці угоди в той час, як Зеленський міг би брати участь у формулюванні рішень, зараз у Москві почали говорити про проведення в Україні виборів.

«І тут, звичайно ж, складається досить парадоксальна, але абсолютно прийнятна для Росії ситуація. Росія не збирається погоджуватися на припинення вогню на російсько-українському фронті. Будь-які вибори, згідно із українською Конституцією, можуть відбутися тільки після того, як буде скасовано воєнний стан на території України», — говорить експерт.

Він наголошує, що скасувати воєнний стан можна тільки після припинення вогню, проти якого виступає Російська Федерація. Натомість в РФ вважають, що будь-які перемови мають відбуватися під час продовження воєнних дій.

«Нелогічно? Абсолютно логічно, коли ти хочеш створити пастку для ворога і знайти приводи для продовження війни», — підсумував Віталій Портников.

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