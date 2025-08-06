Переговори з РФ: Рубіо про припинення вогню і територіальні питання

Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що наразі сторони стали ближчими до завершення війни в Україні, ніж були раніше.

Про це передає Clash Report.

«Сьогодні був хороший день, але попереду у нас багато роботи», — визнав очільник Держдепу, говорячи про переговори Віткоффа і Путіна.

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Що вимагає РФ

Рубіо зазначив, що вперше з 20 січня з’явилася конкретика в тому, що Росія може вимагати для завершення війни і за яких умов вона могла би припинити бойові дії.

За його словами, територіальні питання стануть ключовими у завершенні війни.

Зустріч Трампа і Путіна

Марко Рубіо не зміг підтвердити інформацію, що зустріч Путіна і Трампа може відбутися вже наступної неділі

Натомість він повідомив, що в найближчі дні може відбутися телефонна розмова між Трампом і Путіним, однак на даний момент такий дзвінок не запланований.

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Рубіо сказав, що не знає, чи відбудеться очна зустріч, додавши, що це залежить від того, якого «прогресу» може бути досягнуто з обох сторін.

«Багато чого має статися, перш ніж Трамп зустрінеться з Путіним», — сказав держсекретар.

Санкції

Відповідаючи на питання про можливе введення вторинних санкцій проти Росії в п’ятницю, держсекретар сказав, що президент Трамп рішення в найближчі 24-36 годин.

За його словами, момент, коли Трамп має приймати остаточне рішення щодо нових санкцій проти Росії, ще не настав.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» після зустрічі його спецпредставника Стіва Віткоффа та Путіна.

Також повідомлялося, що Трамп хоче особисто зустрітися з Путіним.