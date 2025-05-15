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Сьогодні, 15 травня, у Туреччині мають відбутися переговори між Україною та РФ. Це можуть бути перші публічні переговори від березня 2022, коли Кремль висунув неприйнятні умови для капітуляції.

Станом на обід, 15 травня, ні президент США Трамп і російський диктатор Путін офіційно не підтверджували, що візьмуть участь у переговорах. Щоправда, Трамп припустив, що може приїхати до Туреччини у п’ятницю, 16 травня.

Російську делегацію очолює помічник Путіна, етнічний українець з Черкащини Володимир Мединський, який очолював і переговори 2022 року. Експерти припускають, що диктатор спеціально призначив у делегацію чиновників нижчої ланки, щоб зірвати переговори.

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Зауважимо, що українська сторона, очевидно, і не покладала на переговори значних сподівань. За інформацією WP, Зеленський не бачив сенсу і не хотів їхати, проте його вмовив спецпредставник Трампа Віткофф.

Речник МЗС Георгій Тихий натякнув: головне - не сам факт переговорів, а показати американцям, що це саме Росія, а не Україна зриває переговорний процес.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів України та РФ: