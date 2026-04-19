Чи вдасться Ердогану та Трампу посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів / © Associated Press

Україна звернулася до Туреччини за допомогою в організації зустрічі президента Зеленського та диктатора Путіна, з можливою участю турецького і американського лідерів Ердогана і Трампа.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю «Укрінформу».

Сибіга вважає, що Туреччина має спроможності робити «справді безпрецедентні, унікальні досягнення в дипломатії».

«Я знаю, як турецька дипломатія, яку я оцінюю дуже високо, працює і формально, і за лаштунками. Вони дуже ефективні. І це треба брати до уваги і використовувати цей потенціал, тому що Туреччина також зацікавлена у закінченні російської агресії», — сказав міністр.

За його словами, українська сторона звернулася до Туреччини, розглянути можливість організації зустрічі на рівні президента Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа.

«Ми готові до цієї зустрічі. Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції. Ми сподіваємося на роль Туреччини, яка може відіграти і прискорити мирний процес», — підсумував Сибіга.

