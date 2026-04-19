ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
562
Час на прочитання
2 хв

Переговори з РФ: Україна звернулася до Туреччини за допомогою — що просить

За словами Сибіги, Київ хоче залучити Трампа та Ердогана, щоб закінчити війну.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи вдасться Ердогану та Трампу посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів / © Associated Press

Україна звернулася до Туреччини за допомогою в організації зустрічі президента Зеленського та диктатора Путіна, з можливою участю турецького і американського лідерів Ердогана і Трампа.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю «Укрінформу».

Сибіга вважає, що Туреччина має спроможності робити «справді безпрецедентні, унікальні досягнення в дипломатії».

«Я знаю, як турецька дипломатія, яку я оцінюю дуже високо, працює і формально, і за лаштунками. Вони дуже ефективні. І це треба брати до уваги і використовувати цей потенціал, тому що Туреччина також зацікавлена у закінченні російської агресії», — сказав міністр.

За його словами, українська сторона звернулася до Туреччини, розглянути можливість організації зустрічі на рівні президента Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа.

«Ми готові до цієї зустрічі. Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції. Ми сподіваємося на роль Туреччини, яка може відіграти і прискорити мирний процес», — підсумував Сибіга.

Чи буде зустріч Зеленського і Путіна

Раніше Андрій Сибіга заявив, що Україна готова провести в Туреччині зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна за участю Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

Також глава МЗС різко відповів пропагандистам про переговори.

Своєю чергою президент Туреччини Ердоган також зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie