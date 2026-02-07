- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 482
- Час на прочитання
- 2 хв
Переговори з РФ: Зеленський оголосив нову дату та місце
Містом проведення обрано Маямі, а сама зустріч запланована вже за тиждень.
Наступна зустріч української та російської переговорних груп відбудеться у Сполучених Штатах Америки. Містом проведення обрано Маямі, а сама зустріч запланована вже за тиждень.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.
Україна офіційно підтвердила свою участь у новому раунді консультацій із представниками РФ, які вперше від початку повномасштабного вторгнення пройдуть на території США.
За словами Володимира Зеленського, ініціатором такого формату виступив Вашингтон.
«Америка запропонувала вперше двом переговорним групам — України і Росії — зустрітися у Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, за тиждень», — повідомив Глава держави.
Президент підкреслив, що українська сторона вже дала позитивну відповідь на цю пропозицію.
«Ми підтвердили свою участь», — додав Зеленський.
Наразі склад делегацій та конкретний порядок денний зустрічі не розголошуються. Проте сам факт перенесення переговорного майданчика до США свідчить про новий етап залучення американської дипломатії до процесу врегулювання конфлікту.
Що передувало
Зміна локації: раніше переговори проходили на кордоні з Білоруссю, у Туреччині та Саудівській Аравії. Вибір Маямі (США) як нейтрального (або посередницького) майданчика є безпрецедентним кроком.
Попередня заява Пєскова: варто згадати нещодавні слова речника Кремля Пєскова про «складну роботу» в Абу-Дабі, що, ймовірно, було підготовчим етапом до сьогоднішнього анонсу.
Позиція Вашингтона: США послідовно заявляли, що нічого не вирішуватимуть про Україну без участі самої України, і цей раунд у Маямі може стати майданчиком для прямого тиску на агресора.