Переговори з РФ: Зеленський оголосив нову дату та місце

Володимир Зеленський / © Associated Press

Наступна зустріч української та російської переговорних груп відбудеться у Сполучених Штатах Америки. Містом проведення обрано Маямі, а сама зустріч запланована вже за тиждень.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Україна офіційно підтвердила свою участь у новому раунді консультацій із представниками РФ, які вперше від початку повномасштабного вторгнення пройдуть на території США.

За словами Володимира Зеленського, ініціатором такого формату виступив Вашингтон.

«Америка запропонувала вперше двом переговорним групам — України і Росії — зустрітися у Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, за тиждень», — повідомив Глава держави.

Президент підкреслив, що українська сторона вже дала позитивну відповідь на цю пропозицію.

«Ми підтвердили свою участь», — додав Зеленський.

Наразі склад делегацій та конкретний порядок денний зустрічі не розголошуються. Проте сам факт перенесення переговорного майданчика до США свідчить про новий етап залучення американської дипломатії до процесу врегулювання конфлікту.

Що передувало