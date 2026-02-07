ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
482
Час на прочитання
2 хв

Переговори з РФ: Зеленський оголосив нову дату та місце

Містом проведення обрано Маямі, а сама зустріч запланована вже за тиждень.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Наступна зустріч української та російської переговорних груп відбудеться у Сполучених Штатах Америки. Містом проведення обрано Маямі, а сама зустріч запланована вже за тиждень.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Україна офіційно підтвердила свою участь у новому раунді консультацій із представниками РФ, які вперше від початку повномасштабного вторгнення пройдуть на території США.

За словами Володимира Зеленського, ініціатором такого формату виступив Вашингтон.

«Америка запропонувала вперше двом переговорним групам — України і Росії — зустрітися у Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, за тиждень», — повідомив Глава держави.

Президент підкреслив, що українська сторона вже дала позитивну відповідь на цю пропозицію.

«Ми підтвердили свою участь», — додав Зеленський.

Наразі склад делегацій та конкретний порядок денний зустрічі не розголошуються. Проте сам факт перенесення переговорного майданчика до США свідчить про новий етап залучення американської дипломатії до процесу врегулювання конфлікту.

Що передувало

  • Зміна локації: раніше переговори проходили на кордоні з Білоруссю, у Туреччині та Саудівській Аравії. Вибір Маямі (США) як нейтрального (або посередницького) майданчика є безпрецедентним кроком.

  • Попередня заява Пєскова: варто згадати нещодавні слова речника Кремля Пєскова про «складну роботу» в Абу-Дабі, що, ймовірно, було підготовчим етапом до сьогоднішнього анонсу.

  • Позиція Вашингтона: США послідовно заявляли, що нічого не вирішуватимуть про Україну без участі самої України, і цей раунд у Маямі може стати майданчиком для прямого тиску на агресора.

Дата публікації
Кількість переглядів
482
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie