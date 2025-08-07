ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
2 хв

Переговори з РФ: Зеленський запропонував долучити ще одну сторону

Зеленський виступив за те, щоб Україна була учасницею перемовин з РФ і додав, що думка Європи також має бути врахована.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європа має бути залучена до переговорного процесу з РФ.

Таку думку глава держави висловив у своєму вечірньому відеозверненні за 7 серпня.

На думку Зеленського, усі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни.

«Це російська війна, це агресія Росії, і саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир», — заявив він.

Також Зеленський сказав, що війна Росії проти України — «це війна у Європі й проти Європи». Тому всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити війну і щоб гарантувати безпеку, «дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного».

«Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені», — вважає Зеленський.

Також президент виступив за те, щоб Україна була учасницею перемовин з РФ.

«Війна Росії проти України, проти нашої незалежності як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічей, зустрічей лідерів — це, зокрема, тристоронній формат. І ми про це вчора детально говорили — про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат», — сказав він.

На завершення він подякував Дональдоі Трампу «за відкритість до пошуку справді рішень».

«Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити тривалим миром. Але всі кроки мають бути дуже виваженими — саме такими, які спрацюють», — підсумував Зеленський.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie