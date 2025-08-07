Переговори з РФ: Зеленський запропонував долучити ще одну сторону

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європа має бути залучена до переговорного процесу з РФ.

Таку думку глава держави висловив у своєму вечірньому відеозверненні за 7 серпня.

На думку Зеленського, усі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни.

«Це російська війна, це агресія Росії, і саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир», — заявив він.

Також Зеленський сказав, що війна Росії проти України — «це війна у Європі й проти Європи». Тому всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити війну і щоб гарантувати безпеку, «дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного».

«Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені», — вважає Зеленський.

Також президент виступив за те, щоб Україна була учасницею перемовин з РФ.

«Війна Росії проти України, проти нашої незалежності як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічей, зустрічей лідерів — це, зокрема, тристоронній формат. І ми про це вчора детально говорили — про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат», — сказав він.

На завершення він подякував Дональдоі Трампу «за відкритість до пошуку справді рішень».

«Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити тривалим миром. Але всі кроки мають бути дуже виваженими — саме такими, які спрацюють», — підсумував Зеленський.