Переговори з Росією можуть піти за новим сценарієм: Зеленський розкрив деталі задуму

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Європа працює над створенням окремого формату переговорів із Росією, який враховуватиме інтереси європейських країн та України.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час брифінгу для ЗМІ після переговорів з ЄС у Брюсселі.

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З його слів, паралельні переговорні напрямки можуть допомогти знайти шлях до дипломатичного завершення війни.

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«Моє бачення — дуже хочеться, щоб було кілька треків, щоб усе-таки була можливість іти до дипломатичного врегулювання цієї війни», — наголосив глава держави.

Він пояснив, що поява окремого європейського переговорного формату не означатиме усунення когось від процесу. За словами Зеленського, паралельні канали комунікації вже використовують і Сполучені Штати.

Зеленський наголосив, що українські переговірники підтримують зв’язок зі своїми американськими колегами, і «найближчими днями вони організують зустріч на певному рівні», і вони продовжуватимуть це обговорення.

Нагадаємо, джерела Financial Times повідомили, що США висунули нову пропозицію задля відновлення переговорів. Представники Дональда Трампа пропонують розморозити частину заблокованих російських активів і перевести їх під контроль Америки. Втім, ці ініціатива викликала занепокоєння в Києві та серед європейських лідерів.

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Водночас The Telegraph пише про те, що під час зустрічі в Маямі Штати запропонували Україні посилені гарантії безпеки в обмін на компроміс щодо окупованих територій. Однак переговори зірвалися через несподівану дизельну угоду США з Росією.

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