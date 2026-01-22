ТСН у соціальних мережах

Переговори з Росією в ОАЕ: Зеленський назвав, хто представлятиме Україну

Зеленський розкрив склад української групи для переговорів з Росією та Штатами в ОАЕ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент України Володимир Зеленський спілкується зі ЗМІ на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, у четвер, 22 січня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський спілкується зі ЗМІ на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, у четвер, 22 січня 2026 року / © Associated Press

Тристоронні переговори України, США та Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах відбудуться цього тижня і триватимуть два дні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на полях саміту в Давосі.

За його словами, Україну представлять:

  • секретар РНБО, голова української делегації Рустем Умєров;

  • екскерівник ГУР, керівник Офісу президента Кирило Буданов;

  • перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця;

  • глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Також, ймовірно, до них приєднається начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

«Буде тристороння зустріч. Поїде наша група. Буде Умєров, Буданов, Кислиця, Арахамія. І я попросив, щоб Гнатов вилетів з Києва — обов’язково військові повинні бути присутні. Це буде тристороння зустріч на рівні переговорників. Подивимось, який буде результат. Для мене те, що зустріч відбудеться — це вже позитив. Це крок», — сказав Зеленський.

Раніше президент Зеленський заявляв, що це буде перша тристороння зустріч такого роду, і він сподівається, що Росія буде готова до компромісів і це призведе до завершення війни.

