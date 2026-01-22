- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1224
- Час на прочитання
- 1 хв
Переговори з Росією в ОАЕ: Зеленський назвав, хто представлятиме Україну
Зеленський розкрив склад української групи для переговорів з Росією та Штатами в ОАЕ.
Тристоронні переговори України, США та Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах відбудуться цього тижня і триватимуть два дні.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на полях саміту в Давосі.
За його словами, Україну представлять:
секретар РНБО, голова української делегації Рустем Умєров;
екскерівник ГУР, керівник Офісу президента Кирило Буданов;
перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця;
глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Також, ймовірно, до них приєднається начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
«Буде тристороння зустріч. Поїде наша група. Буде Умєров, Буданов, Кислиця, Арахамія. І я попросив, щоб Гнатов вилетів з Києва — обов’язково військові повинні бути присутні. Це буде тристороння зустріч на рівні переговорників. Подивимось, який буде результат. Для мене те, що зустріч відбудеться — це вже позитив. Це крок», — сказав Зеленський.
Раніше президент Зеленський заявляв, що це буде перша тристороння зустріч такого роду, і він сподівається, що Росія буде готова до компромісів і це призведе до завершення війни.