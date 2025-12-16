Переговори з Росією зараз невигідні Україні: експерт пояснив чому

Переговори Україна-Росія

Росія не має наміру завершувати війну і використовує мирні переговори як інструмент тиску та затягування часу. Саме тому нинішній момент є вкрай невдалим для підписання будь-яких домовленостей.

Про це полковник СБУ та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив в інтерв’ю «24 Каналу».

Що передбачає новий «мирний план»

За словами Костенка, запропонований варіант містить низку положень, які фактично вигідні Росії. Зокрема, йдеться про практичне визнання контролю РФ над Кримом, частинами Донеччини та Луганщини. На Донеччині пропонується створення 30% нейтральної буферної зони, а лінію фронту в Запорізькій та Херсонській областях — заморозити.

Крім того, планом передбачено відмову України від вступу до НАТО, водночас можливий вступ до ЄС. Гарантії безпеки від союзників мають бути за аналогом п’ятої статті НАТО, а Україні нібито дозволять утримувати до 800 тисяч військових у мирний час.

Чому деталі плану залишаються закритими

Костенко звернув увагу на те, що за короткий час уже змінилося кілька версій цього плану. За його словами, документ ніхто не бачив — ані депутати, ані профільні комітети, окрім вузького кола переговорної групи.

Він зазначив, що раніше повідомлялося про нібито вилучення окремих пунктів, однак незрозуміло, про які саме йдеться, адже в документі є положення, які є принципово важливими для України, зокрема щодо суверенітету та гарантій безпеки.

Як Росія маніпулює переговорами

Костенко пояснив, що російська сторона традиційно формує переговорні плани так, аби мати простір для маневру. До документа закладають вигідні Україні пункти, нейтральні положення та кілька ключових вимог, які вигідні Кремлю — насамперед питання територій.

За його словами, Росія навмисно підвищує ставки, а потім демонстративно «йде на поступки», залишаючи у фокусі головне — контроль над окупованими територіями.

Окрему небезпеку, за словами Костенка, становить ідея так званої «сірої зони», де не буде ні українських, ні російських військ. Він наголосив, що в разі реалізації такого сценарію російські війська будуть відсутні лише формально і лише на той час, поки з території не вийдуть українські сили.

Костенко переконаний, що Москва нині не зацікавлена у завершенні війни. Росія відчуває ініціативу на полі бою, повернулася до переговорів зі США і намагається використати бажання Заходу досягти швидкого миру.

За його словами, Кремль затягуватиме процес, щоб захопити більше територій і виторгувати для себе вигідніші умови. При цьому Росія продовжує бойові дії, дипломатично тисне на Європу та США і не демонструє реальної готовності до миру.

Чому Україні також не варто поспішати

Костенко вважає, що нинішній момент є об’єктивно невдалим для переговорів і для України. Він зазначив, що внутрішні проблеми, зокрема корупційні скандали, ускладнюють діалог із партнерами, а поспішні рішення можуть лише послабити позиції держави.

Водночас він наголосив, що відмова від негайних домовленостей не означає закриття дипломатичних можливостей у майбутньому, коли умови будуть більш сприятливими для України.

Нагадаємо, член Палати представників США, республіканець від штату Небраска Дон Бейкон заявив, що спроби адміністрації президента США Дональда Трампа змусити Україну відмовитися від частини своєї території заради миру з Росією нагадують «умиротворення» Гітлера перед Другою світовою війною.