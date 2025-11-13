Переговори з Росією зайшли у глухий кут через неприйнятні вимоги: Рубіо розкрив деталі

Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з Росією щодо України стикаються з непереборними протиріччями. Він наголосив, що Росія продовжує обстріли українських електромереж та висуває умови, які Київ не може прийняти.

Про це Рубіо сказав після зустрічі міністрів закордонних справ G7, повідомляє Цензор.НЕТ.

“Вони висунули вимогу, з якою Україна не може погодитися, і ось де ми зараз знаходимося”, – сказав Рубіо.

За його словами, Росія чітко заявила про свої претензії, зокрема на частину Донецької області, а українська сторона не погодиться на такі поступки. Рубіо також зазначив, що РФ продовжує завдавати далекобійних ударів по Україні, намагаючись пошкодити електромережі та деморалізувати населення.

Держсекретар наголосив, що російські війська несуть щотижня значні втрати – близько 7 тисяч осіб. Він додав, що США практично вичерпали можливості для нових санкцій проти РФ, а подальший фокус буде на контролі за дотриманням чинних обмежень та підтримці української енергосистеми.

Нагадаємо, раніше перший заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з Росією у Стамбулі цього року завершилися майже без результату і наразі припинені. Він наголосив, що в умовах диктатури неможливо вести “творчі дискусії” з російськими переговорними групами, які мають жорсткий мандат.