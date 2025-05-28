Переговори з Росією: Зеленський розповів до якого формату готова Україна

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до участі в тристоронній зустрічі з Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час розмови з журналістами 27 травня.

«Ми готові до формату Трамп–Путін–я, і ми готові до формату Трамп–Путін, Трамп–Зеленський, а потім втрьох», — сказав Зеленський, зазначивши, що мова йде не про розтягнуті в часі перемовини, а про одночасні переговори в одному просторі.

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Він підкреслив, що Україна відкрито заявляє про готовність до переговорів у будь-якому форматі, залежно від порядку денного: «Я просто вважаю, що є речі, які залежать не тільки від нас і не тільки від Росії».

Президент наголосив, що для теми припинення вогню найбільш ефективною була б зустріч за участю США, Росії та України. За словами глави держави, Київ довіряє американській розвідці та вважає, що Штати можуть взяти на себе моніторинг дотримання режиму тиші.

«Якщо „рускі“ за — тоді важлива зустріч з президентом Трампом. Ми можемо говорити про те, хто буде контролювати, хто відповідатиме за порушення припинення вогню», — зазначив Зеленський.

Водночас, говорячи про питання гарантій безпеки чи євроінтеграції, він наголосив, що тут має бути задіяна Європа: «Це точно не залежить від „руских“. Це залежить від ЄС».

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Також Зеленський не виключив, що технічна зустріч делегацій може відбутися перед самітом лідерів — і назвав можливі локації: Ватикан, Швейцарія або інші майданчики, які будуть запропоновані.

Нагадаємо, за словами Зеленського, виробничі спроможності Росії зараз не дозволяють їй застосовувати 1000 дронів щодоби. Але час від часу такі масовані атаки можливі. Водночас Україна теж нарощує власне виробництво, як дронів, так і антидронових засобів.

За його словами ворог фокусується на застосуванні великої кількості дронів одночасно. Тому українські захисники аналізують ситуацію і розробляють тактику реагування.