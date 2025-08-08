Переговори з Трампом стануть "блискучою перемогою" для Путіна – Портников

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Російський президент Володимир Путін намагається використати переговори за участю Дональда Трампа для свого повернення у світову політику.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

Він зазначає, що дії Трампа, пов’язані з ультиматумом Путіну, є «імітацією, змішаною з дурістю». Навіть попри розчарування реакцією російського президента, Трамп не має реальних інструментів тиску на Кремль.

«Трамп не розуміє, що йому робити, коли весь світ переконається у його безпомічності й абсолютній байдужості Путіна до тих заходів, які може здійснити до нього американський президент», — зазначив Портников.

За його словами, Путін намагається використати цю ситуацію для власної дипломатичної перемоги. Перший крок до неї був зроблений, коли Трамп, на відміну від Байдена, який намагався ізолювати Кремль, розпочав діалог з кремлівським диктатором.

«Так, це не завершує війну, але хоча б нагадує де добро, а де зло. Трамп перервав цю лінію. Він почав розмовляти з Путіним і ставити Росію та Україну на одну дошку», — зауважив журналіст.

Портников переконаний, що навіть якщо переговори між Трампом та Путіним не принесуть реальних результатів, це все одно знаменує повернення Росії у велику світову політику.

«Зустріч Трампа та Путіна в разі, якщо їм не вдасться досягти жодних домовленостей про справедливе закінчення війни, буде ще однією блискучою політичною перемогою російського президента», — наголосив він.

На думку журналіста, це дозволить Путіну повернутися у світ великої політики в ролі «лідера справжньої наддержави», з яким розмовляють щонайменше на рівних, і який може не зважати на інтереси інших країн. Потенційна зустріч, яка ймовірно не дасть Трампу бажаних результатів, тому що вони не відповідають інтересам РФ, лише підтвердить такий статус Путіна.

«Трамп за весь період свого перебування на посту президента США займається тим, що будує справжній монумент, на який хоче зійти Путін, щоб залишатись там всі роки своєї влади в Росії», — підсумував Портников.

Нагадаємо, Трамп активізує економічний тиск на Росію, намагаючись зупинити війну в Україні. Поєднуючи дипломатичні сигнали з ультимативними погрозами, він відкрито говорить про плани завдати удару по нафтодоларах, які фінансують російську армію. Але чи вистачить цього, аби Кремль погодився на припинення вогню?