Де може відбутися зустріч Зеленського та Путіна: президентка Швейцарії зробила пропозицію

Президент України Володимир Зеленський та президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, щоб обговорити подальшу співпрацю та шляхи досягнення миру. Під час зустрічі Швейцарія висловила готовність стати майданчиком для мирних переговорів на найвищому рівні.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Дипломатичні зусилля та скептицизм

Володимир Зеленський підтвердив свою готовність зустрітися з російською стороною, а Карін Келлер-Зуттер запевнила, що її країна готова прийняти таку зустріч лідерів. Проте, як зазначається, обидва президенти мають спільне бачення: поки немає жодних реальних кроків, які б свідчили про бажання Росії закінчити війну.

Зеленський наголосив, що крім готовності до переговорів, також важливо розуміти справжні наміри російської сторони.

Розширення агресії та інші теми

Лідери України та Швейцарії також обговорили поширення російської агресії. Вони дійшли згоди, що порушення російською стороною повітряного простору країн-членів НАТО, а також фіксація дронів у все більшій кількості країн, не є випадковістю. Це чіткий сигнал про розширення агресії.

Крім того, Зеленський та Келлер-Зуттер обговорили співпрацю у реалізації великого культурного проєкту, а також продовження спільної роботи для гарантування глобальної продовольчої безпеки. Наприкінці зустрічі глава держави запросив президентку Швейцарії відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер Володимир Зеленський показав журналістці ТСН палець вгору, давши зрозуміти, що задоволений результатами перемовин.