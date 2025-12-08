ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2222
Час на прочитання
1 хв

Переговори завершені: деталі зустрічі Зеленського з лідерами ЄС у Лондоні

У Лондоні відбулася зустріч Зеленського, Стармера, Макрона та Мерца. За її підсумками Єлисейський палац розкрив, що лідери підтвердили незмінну підтримку України та обговорили гарантії безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський і Кір Стармер завершили зустріч у Лондоні

Володимир Зеленський і Кір Стармер завершили зустріч у Лондоні / © Reuters

Переговори Володимира Зеленського з лідерами країн ЄС щодо ситуації в Україні в Лондоні завершилися.

За підсумками зустрічі Єлисейський палац розкрив ключові теми, які обговорювалися.

Зустріч, яка відбулася у резиденції британського прем'єра, мала на меті підтвердити консолідовану позицію європейських держав.

  1. Лідери підтвердили незмінну підтримку України, а також свою відданість міцному й довгостроковому миру.

  2. Була проведена оцінка розроблених гарантій безпеки, зокрема тих, які створюються в рамках так званої “коаліції охочих”.

  3. Учасники також підбили підсумки переговорів, які проводилися за американського посередництва.

Нагадаємо, переговори відбулися за участю президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Зустріч розпочалася в чотиристоронньому форматі, а згодом перейшла до двосторонніх переговорів. Після загальної частини президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Мерц залишили Даунінг-стріт.

Переговори президента Зеленського та прем'єр-міністра Стармера продовжилися у двосторонньому форматі та завершилися без заяв для преси з боку українського президента.

Дата публікації
Кількість переглядів
2222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie