Переговори завершені: деталі зустрічі Зеленського з лідерами ЄС у Лондоні
У Лондоні відбулася зустріч Зеленського, Стармера, Макрона та Мерца. За її підсумками Єлисейський палац розкрив, що лідери підтвердили незмінну підтримку України та обговорили гарантії безпеки.
Переговори Володимира Зеленського з лідерами країн ЄС щодо ситуації в Україні в Лондоні завершилися.
За підсумками зустрічі Єлисейський палац розкрив ключові теми, які обговорювалися.
Зустріч, яка відбулася у резиденції британського прем'єра, мала на меті підтвердити консолідовану позицію європейських держав.
Лідери підтвердили незмінну підтримку України, а також свою відданість міцному й довгостроковому миру.
Була проведена оцінка розроблених гарантій безпеки, зокрема тих, які створюються в рамках так званої “коаліції охочих”.
Учасники також підбили підсумки переговорів, які проводилися за американського посередництва.
Нагадаємо, переговори відбулися за участю президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
Зустріч розпочалася в чотиристоронньому форматі, а згодом перейшла до двосторонніх переговорів. Після загальної частини президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Мерц залишили Даунінг-стріт.
Переговори президента Зеленського та прем'єр-міністра Стармера продовжилися у двосторонньому форматі та завершилися без заяв для преси з боку українського президента.