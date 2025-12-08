Переговори завершені: деталі зустрічі Зеленського з лідерами ЄС у Лондоні

Володимир Зеленський і Кір Стармер завершили зустріч у Лондоні / © Reuters

Переговори Володимира Зеленського з лідерами країн ЄС щодо ситуації в Україні в Лондоні завершилися.

За підсумками зустрічі Єлисейський палац розкрив ключові теми, які обговорювалися.

Зустріч, яка відбулася у резиденції британського прем'єра, мала на меті підтвердити консолідовану позицію європейських держав.

Лідери підтвердили незмінну підтримку України, а також свою відданість міцному й довгостроковому миру. Була проведена оцінка розроблених гарантій безпеки, зокрема тих, які створюються в рамках так званої “коаліції охочих”. Учасники також підбили підсумки переговорів, які проводилися за американського посередництва.

Нагадаємо, переговори відбулися за участю президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Зустріч розпочалася в чотиристоронньому форматі, а згодом перейшла до двосторонніх переговорів. Після загальної частини президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Мерц залишили Даунінг-стріт.

Переговори президента Зеленського та прем'єр-міністра Стармера продовжилися у двосторонньому форматі та завершилися без заяв для преси з боку українського президента.