Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Від моменту вступу на посаду президента США в січні цього року Дональд Трамп тричі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, щоб спробувати прокласти шлях до припинення війни Росії проти України.

Американське видання NBC News розмірковує над тим, чи стане сьогоднішній саміт у Флориді справжнім поворотним моментом, чи ще одним раундом дипломатії з високими ставками, з якого Зеленський мало що зможе отримати.

У виданні нагадали, що кожна попередня зустріч Трампа і Зеленського була пов’язана з високими очікуваннями, але не давала конкретних результатів, а іноді навіть здавалося, що вона відкладає вирішення проблеми.

Український чиновник, знайомий з плануванням недільної зустрічі Зеленського та Трампа, повідомив NBC News, що окрім гарантій безпеки для України, українці готуються обговорити економічну відбудову розірваної війною країни.

Також ведуться переговори про проведення спільної пресконференції з Трампом та Зеленським, не обов’язково для оголошення чогось нового, а для обговорення результатів зустрічі, сказав український чиновник.

Тим не менш, очікується, що лідери двох країн зможуть сказати щось нове в неділю, після років глухого кута та понад мільйона загиблих.

Як стверджує Моріц Брейк, старший науковий співробітник Центру передових досліджень безпеки, стратегії та інтеграції, з європейської та української сторони «те, про що ми зараз говоримо, має набагато більше сутності, ніж раніше».

«Зеленський чітко продемонстрував свою готовність до компромісу, до певної угоди, особливо коли є перспектива майбутньої стабільності з гарантіями безпеки США», — сказав він NBC News.

За словами експерта, головне питання: чи справді Росія готова поступитися чи погодитися на чесний мирний план на умовах, прийнятних також для України.

«Це те, чого ми не можемо побачити на даний момент», — додав він.

У неділю Зеленський у своєму дописі в Telegram написав, що «багато що можна вирішити до Нового року», але «чи будуть ухвалені рішення, залежить від наших партнерів».

Минулого тижня він окреслив елементи оновленої пропозиції, яка передбачає потенційне виведення військ України з території Донбасу без визнання захоплених районів російською територією та зі створенням на їхньому місці демілітаризованої зони.

Окрім того, Зеленський прагне отримати від США юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, спрямовані на запобігання подальшим вторгненням Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський уже прибув до Маямі, де увечері (за київським часом) 28 грудня він має провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.