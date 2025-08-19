Переговори Зеленського та Путіна не наблизять до миру: політолог розповів чому

Путін та Зеленський / © ТСН

Німецький політолог Андреас Умланд заявив, що переговори між Україною та Росією не мають шансів на успіх. На його думку, Кремль не піде на поступки без додаткових санкцій і нових перемог Збройних сил України.

Таку думку він висловив в ефірі телеканала Київ24.

Експерт підкреслив, що позиції сторін занадто різняться. Зокрема, Путін вимагає відведення українських військ та офіційного визнання окупації Криму, натомість Київ категорично відмовляється на це погоджуватися.

«Тут немає точок дотику. Україна не відведе війська і не передасть території, а Росія не готова на компроміс», — пояснив Умланд.

За його словами, без посилення тиску на Кремль перемовини залишатимуться лише формальністю і не призведуть до миру.

Нагадаємо, можлива зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна може відбутися в Угорщині. Після переговорів 18 серпня у Вашингтоні і Дональд Трамп, і Зеленський висловили надію, що саміт стане кроком до тристоронніх перемовин із Путіним.

Ввечері президент США повідомив у соцмережах, що вже провів телефонну розмову з російським лідером та розпочав процес організації переговорів між Путіним і Зеленським, після яких має відбутися тристоронній саміт.

За даними джерела в європейській делегації, Трамп заявив європейським партнерам, що саме Путін запропонував таку послідовність подій.

«Попри те, що Кремль офіційно ще не підтвердив своєї згоди, представник адміністрації США зазначив, що зустріч Зеленського й Путіна може відбутися в Угорщині», — повідомляє видання.