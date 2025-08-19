Переговори Зеленського та Путіна: Трамп сказав, чи відбудеться зустріч

Трамп, Путін та Зеленський

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. За його словами, зустріч двох лідерів може відбутися у більш позитивному тоні, ніж очікували навіть у Вашингтоні.

Про це він сказав для FoxNews.

«Можливо, вони ладнають трохи краще, ніж я думав. Інакше я б організував зустріч трьох, а не двох», — заявив Трамп.

Американський президент нагадав, що у відносинах Києва та Москви тривалий час панувала «величезна неприязнь». Однак нинішні переговори, на його думку, можуть відкрити шлях до нових домовленостей.

Водночас Трамп підкреслив, що США перебувають «за 7000 миль від подій» і їхня роль має залишатися допоміжною.

«Я ніби домовився про неї (зустріч — ред.) з Путіним і Зеленським. І знаєте, саме вони мають вирішувати все. Ми, чесно кажучи, за 7000 миль звідси», — сказав Трамп.

Він також нагадав, що під час попередньої адміністрації Сполучені Штати витратили сотні мільярдів доларів на підтримку безпеки у Європі.

«Це найбільша, найгірша ситуація з часів Другої світової війни. Нічого навіть близького не було», — зазначив він.

Трамп наголосив, що остаточне рішення щодо подальших кроків залишається за Путіним і Зеленським, а світ очікує на можливі наступні зустрічі.

Нагадаємо, політолог Андреас Умланд вважає, що переговори між Україною та Росією приречені на провал. На його переконання, Кремль не піде на жодні поступки без жорсткіших санкцій і нових успіхів Збройних сил України.

Експерт наголошує, що позиції сторін занадто далекі одна від одної. Зокрема, Володимир Путін вимагає відведення українських військ і визнання окупації Криму, тоді як Київ категорично відкидає такі умови.

При цьому не виключається проведення зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним в Угорщині. Після переговорів у Вашингтоні 18 серпня Дональд Трамп та Зеленський висловили сподівання, що цей саміт зможе стати кроком до тристоронніх переговорів із Кремлем.