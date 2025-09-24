Переговори Зеленського з Путіним: чому зустріч не відбувається

Зеленський та Путін / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі щодо спроб організувати зустріч із російським лідером Володимиром Путіним.

Про це він сказав інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Він заявив, що Україна та її союзники пропонували різні країни для переговорів, але Кремль відмовляється від усіх пропозицій.

Чому Путін відкладає зустріч

За словами Зеленського, пропозиції щодо місця зустрічі були різноманітними. Україна та її партнери, зокрема США, Франція та Туреччина, пропонували провести переговори в нейтральних країнах, таких як Австрія чи Швейцарія, або ж у Туреччині, Саудівській Аравії та Катарі.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до діалогу в будь-якому місці, навіть у дружніх до Росії країнах, як-от Казахстан.

«Ми готові», — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста.

Водночас він вкотре наголосив, що зустріч неможлива в Москві, як раніше пропонував Путін. На думку українського президента, така пропозиція є лише приводом для відтермінування переговорів, а не бажанням вести реальний діалог.

Нагадаємо, Зеленський неодноразово заявляв, що Україна готова до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, проте він також очікує рішучих кроків від західних партнерів.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив чергову заяву щодо мирного врегулювання війни в Україні. Він стверджує, що Володимир Путін нібито залишається «відкритим» до переговорів, щоб вивести «всю українську історію в русло мирного врегулювання». За його словами, Путін поділяє цю зацікавленість з президентом США Дональдом Трампом.