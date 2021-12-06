Перехворів на коронавірус і не з'явився до суду: розгляд апеляції Медведчука відклали

Перехворів на коронавірус і не з'явився до суду: розгляд апеляції Медведчука відклали

Слухання перенесли на п’ятницю, 17 грудня.

Розгляд апеляції народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука на обрання йому запобіжного заходу відклали через його неявку до суду. Адвокати надали довідку про те, що Медведчук нещодавно перехворів на коронавірус.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами сторони захисту, Медведчук не отримав повістки про виклик до Апеляційного суду Києва.

Нагадаємо:

11 жовтня Медведчукові вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.

про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень. 12 жовтня суддя відхилила клопотання прокурора і залишила Медведчука під домашнім арештом.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі.

"Якщо Медведчук втручається в ескіз майбутнього України, то до побачення" – Наталія Мосейчук

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