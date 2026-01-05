Перехід на військові рейки чи підготовка до миру: політолог розкрив план кадрових ротацій

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Україна розпочала велике переформатування влади через виклики війни та вимоги міжнародних партнерів. Такі кадрові рішення показують, що Київ готується до різних варіантів майбутнього, зокрема і до можливих переговорів про мир.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Чаленко. Він додав, що нині Україна має демонструвати максимальну стійкість і силу, адже паралельно ведуться розмови про можливе наближення мирних домовленостей.

Мирний трек та умови для виборів

Комплексні зміни, які зараз відбуваються, показують, що Україна готова до різних сценаріїв. Особливо з огляду на дискусії про мирний трек, де звучать заяви, що 90% угоди нібито вже готові.

Політолог нагадав, що в пакеті потенційних рішень фігурують питання проведення президентських виборів і референдуму, однак базовою умовою для цього залишається гарантований режим припинення вогню, якого наразі немає.

«Зараз зовнішній фактор активно тисне на тему виборів, але без стійкого режиму тиші це неможливо реалізувати», — політолог експерт.

Кадрова логіка: перехід на «військові рейки»

На думку Чаленка, кадрові рішення мають на меті сформувати надійний політичний каркас безпеки й продемонструвати, що Україна остаточно переходить на «військові рейки».

«Це дуже серйозний проактивний крок президента. Ще не всі рішення озвучені, але логіка очевидна — посилити позиції України, зокрема й у мирному треку, де Росія намагається показати, що здатна продовжувати війну», — наголосив він.

Пріоритет оборони та запобігання дестабілізації

Окремо Чаленко звернув увагу на пропозицію Михайлу Федорову очолити міністерство оборони. З чуток він нібито мав займатися переважно виборчою кампанією.

«Якщо таку людину переводять на топ управлінську посаду щодо оборони, то це і є чітким розставленням пріоритетів. Проте це не означає, що Україна відмовляється від виборів загалом, це просто показує, що ми готові до різних варіантів і сценаріїв», — додав вінг.

За словами політолога, Київ одночасно готується до можливих політичних процесів, але й страхує державу від сценарію внутрішньої дестабілізації.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні, 2 січня, президент України Володимир Зеленський призначив на посаду керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Того самого дня у вечірньому зверненні президент повідомив, що запропонував кандидатуру віцепрем’єра Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Тоді ж стало відомо, що міністр оборони Денис Шмигаль стане наступним віцепрем’єром — міністром енергетики України.

3 січня президент Зеленський повідомив, що перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента.