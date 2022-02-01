"Переконалися, що таке довгі руки РФ": Моравецький назвав мету нового союзу України, Польщі та Британії

"Переконалися, що таке довгі руки РФ": Моравецький назвав мету нового союзу України, Польщі та Британії

Прем'єр Польщі зауважив, що безпека в регіоні є головною цінністю.

Новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією створюють для боротьби за безпеку в регіоні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем.

За його словами, створення нового тристороннього формату політичного співробітництва є дуже важливим і продиктоване необхідністю протидіяти дестабілізації на тлі російської загрози.

"Головною цінністю є, звісно, безпека в регіоні. Завдяки безпеці може розвиватися культура, економіка, торгівля. Ми всі в регіоні в цьому зацікавлені. Ця співпраця є боротьбою за безпеку в регіоні. Ми переконалися у дестабілізації на східному фланзі НАТО... Велика Британія сама переконалася в тому, що таке довгі руки РФ та їхні спецслужби... Наші міністри працюють заради цього формату", - заявив польський прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва розкритикував Німеччину за дозвіл запустити російський газопровід "Північний потік-2" і закликав ФРН не видавати документи на його сертифікацію.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Британією, про створення якого мають оголосити найближчим часом.

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