"Переконати Зеленського": Віткофф розкрив, про що говоритиме з президентом України після зустрічі з Путіним

Стів Віткофф / © Associated Press

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Американський переговорник Стів Віткофф заявив, що після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і спробувати переконати його обрати один із запропонованих варіантів завершення війни. За його словами, американська сторона має намір представити українському лідеру результати переговорів із Кремлем і обговорити подальші кроки.

Про це Віткофф заявив після зустрічі з Путіним, його слова цитують російські пропагандистські медіа.

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Американський представник повідомив, що після переговорів у Росії вирушить до Ірландії, де запланована його зустріч із Зеленським. Під час неї він має намір поінформувати українського президента про домовленості та напрацювання, досягнуті під час розмови з російським керівництвом.

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Віткофф прямо заявив, що спробує схилити українську сторону до вибору одного з варіантів врегулювання, які обговорюють учасники переговорного процесу.

«Ми зустрінемося з президентом Зеленським, поінформуємо його про результати, яких нам вдалося досягти під час цієї зустрічі, а також спробуємо переконати його в тому, що потрібно рухатися одним із обраних шляхів для успішного завершення цього конфлікту», — сказав переговорник.

Він також висловив сподівання, що після зустрічі з Путіним вдасться оголосити про підготовку наступного раунду тристоронніх переговорів.

Спільне бажання завершити війну

Окремо американський переговорник згадав переговори в Абу-Дабі за участю представників Росії, України та європейських країн. За його словами, делегації висловили бажання домогтися завершення війни, однак конкретний механізм досягнення цієї мети досі не узгоджений.

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Віткофф зазначив, що сторони ще мають опрацювати послідовність кроків, необхідних для припинення бойових дій. Він сподівається, що під час зустрічі з Путіним вдалося обговорити можливі підходи до врегулювання, які згодом можна буде представити українському керівництву.

«Усі висловили таке бажання, але ми ще остаточно не опрацювали всі кроки, які потрібно буде зробити для успішного завершення конфлікту», — заявив Віткофф.

Водночас із його слів не випливає, які саме варіанти завершення війни обговорювалися з Путіним і що конкретно американська сторона планує запропонувати Зеленському.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввечері 12 листопада зустрінеться з посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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